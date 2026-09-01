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Чаплин: собственник не всегда должен платить за замену батареи

Чаплин: собственник не всегда должен платить за замену батареи

Батарея в квартире может быть элементом общего имущества многоквартирного дома, поэтому её замена не всегда ложится на плечи собственника, напомнил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

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