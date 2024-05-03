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Страстная суббота один из самых строгих дней Великого Поста

Страстная суббота один из самых строгих дней Великого Поста

Страстная суббота один из самых строгих дней Великого Поста Ольга БезродняяВеликая суббота — это шестой день Страстной недели, который представляет для верующих время воспоминания о погребении и пребывании тела Иисуса Христа в гробнице, а также о его сошествии в ад.

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