Рубрика «Было – стало»

Дошкольное учреждение «Вишенка» в с. Войково располагалось в местной общеобразовательной школе. До 2016 года в детском саду было 40 воспитанников, затем была открыта еще одна группа на 20 детей, но мест для всех желающих по-прежнему не хватало.