Названы основные версии обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

При взрыве газа в Нижнем Тагиле сложился один подъезд. Спасатели достают людей из-под завалов.Взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле мог произойти из-за неисправного газового оборудования или нарушения его эксплуатации.
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