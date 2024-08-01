Названы основные версии обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

При взрыве газа в Нижнем Тагиле сложился один подъезд. Спасатели достают людей из-под завалов.Взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле мог произойти из-за неисправного газового оборудования или нарушения его эксплуатации.