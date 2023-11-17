Все котики хороши, но некоторые особенно хороши в чем-то своем Кошки, когда-то считавшиеся спутниками ведьм, давно и прочно захватили мир.
Не просто усы, лапы и хвост: 6 самых-самых пород кошек
Комментарии
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Катя Плетнева
Мэйн куны действительно самые крупные, но не самые упитанные кошки. Они не толстые, они именно большие, но стройные! Самые упитанные - британцы и шотландцы, они больше склонны к полноте и упитанности.
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16 час.
Элеонора Коган
Все породы хороши и милы!!!!Обожаю всех!!!Но уличные двортерьеры всё же самые-самые милые и родные!!!
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5 час.
Элеонора Коган
А в видео кошка-полицейский -ну просто супер!!!
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5 час.
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