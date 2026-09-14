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ИА Регнум

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АдГ опередила партию Мерца в общенациональном сентябрьском опросе

АдГ опередила партию Мерца в общенациональном сентябрьском опросе

«Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на первое место в электоральном прогнозе GMS с результатом 30%, опередив блок ХДС/ХСС канцлера ФРГ Фридриха Мерца на 10 процентных пунктов.

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