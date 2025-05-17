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Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и Казахстана

Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и Казахстана

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии отношений двух государств.

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