Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и Казахстана

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии отношений двух государств.
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