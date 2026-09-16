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В Екатеринбурге впервые изъяли кикшеринговый самокат после наезда на ребенка

В Екатеринбурге впервые изъяли кикшеринговый самокат после наезда на ребенка

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ впервые изъяли кикшеринговый электросамокат, попавший в ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 15 сентября в 17:10 по адресу улица Рябинина, дом 42, девушка на арендованном самокате сбила 9-летнего ребенка, который ехал впереди нее на детском самокате в попутном направлении.

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