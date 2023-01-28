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Аналитик Кирк Голдсберри: «Посмотрел все 66 блок-шотов Джарена Джексона в Мемфисе, он совершил минимум 60»

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри отреагировал на предположение пользователя портала Reddit о том, что статистик «Мемфиса» намеренно завышает оборонительные показатели Джарена Джексона.

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