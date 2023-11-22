Банк «Траст» нарастил долю в ОВК в результате допэмиссии почти до 94%

«Объединенная вагонная компания» (ОВК) в результате реализации преимущественного права и внебиржевого размещения допэмиссии привлекла 25,95 млрд рублей, разместив около 2,79 млрд акций, сообщила компания.
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