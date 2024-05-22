Кнобель заявил о проблемах в расчетах между банками РФ и Монголии из-за санкций

Руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель сообщил, что в настоящее время наблюдаются проблемы в расчетах между банками России и Монголии из-за опасений перед вторичными санкциями со стороны западных стран.
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