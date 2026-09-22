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Игра, стоящая дороже GTA 6 выдала баг с голыми женщинами: фанаты в шоке

Игра, стоящая дороже GTA 6 выдала баг с голыми женщинами: фанаты в шоке

Теперь все ждут релиза EA FC 27 еще активнее. фото: Скриншот из игрыНовую часть легендарной игры анонсировали в конце июля 2026 года.

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