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На 61-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП

На 61-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП

В московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе произошло массовое ДТП.

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