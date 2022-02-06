На 61-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП

В московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе произошло массовое ДТП.
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