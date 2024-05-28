В МИД Бельгии анонсировали поставки истребителей ВСУ

По словам министра, первые поставки состоятся уже в текущем году, передает РБК.Ранее Бельгия стала участником «коалиции F-16» (эти государства пообещали поставить ВСУ истребители или научить ими пользоваться).
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