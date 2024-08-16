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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Будете удивлены»: Свен Винке объяснил, почему Larian вырезала из Baldur's Gate 3 так м...

«Будете удивлены»: Свен Винке объяснил, почему Larian вырезала из Baldur's Gate 3 так м...

«Будете удивлены»: Свен Винке объяснил, почему Larian вырезала из Baldur's Gate 3 так много локацийПользователи Steam в среднем проводят за Baldur’s Gate 3 по 100 часов, однако до релиза грандиозной фэнтезийной RPG всё было не так очевидно.

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