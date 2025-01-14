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Бои у шахтоуправления "Покровское": обострение ситуации в ДНР

Бои у шахтоуправления "Покровское": обострение ситуации в ДНР

Вблизи шахтоуправления "Покровское" в ДНР возобновились боевые действия. Оборонительные сооружения ВСУ построены у вентиляционного ствола предприятия.

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