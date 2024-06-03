Завод переработки металла построили на земле за 1 рубль в Домодедове

Технопарк «Импульс» реализовал масштабный инвестиционный проект импортозамещения в Домодедове. На предоставленном по программе «Земля за 1 рубль» участке построили и уже запустили цех переработки металла.
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