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Власти Афганистана заявили об уничтожении 7 поселений террористов

Власти Афганистана заявили об уничтожении 7 поселений террористов

TASS/JALIL REZAYEE Власти Афганистана сообщили о масштабной спецоперации против боевиков движения Талибан* (запрещено на территории РФ) — согласно заявлению властей, были уничтожены десятки боевиков, а также сразу семь поселений террористов.

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