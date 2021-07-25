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Существуют ли льготы по ОСАГО для инвалидов и пенсионеров, как их получить

Существуют ли льготы по ОСАГО для инвалидов и пенсионеров, как их получить

Инвалиды и пенсионеры являются такими же активным автомобилистами, как и другие водители.Вот только для них порой предусмотрены различные льготы и скидки, значительно упрощающие процесс эксплуатации автомобилей, делающие его более доступным.

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