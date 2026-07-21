В Госдуме отреагировали на шествие в защиту напавшего на россиянку в Грузии мужчины

Нападение на российскую туристку в Грузии и митинг в защиту нападавшего — это провокация оппозиционных сил, которые получают деньги из-за рубежа и пытаются разрушить налаживающиеся отношения между Грузией и Россией, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии