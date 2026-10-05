История о том, как Евгений Леонов "корову покупал"

Легенда гласит… Евгений Леонов приехал на съемки в небольшую белорусскую деревню. Стояла страшная жара, и в один из перерывов актёр решил прогуляться до местного деревенского магазина, чтобы купить холодного кваса или газировки.
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