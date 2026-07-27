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Регионы России

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Экс-футболист Алексей Никитин оценил перспективы Артёма Карпукаса в «Зените»

Экс-футболист Алексей Никитин оценил перспективы Артёма Карпукаса в «Зените»

Бывший полузащитник футбольных клубов «Уфа» и «Ротор» Алексей Никитин прокомментировал перспективы 24-летнего Артёма Карпукаса, выступающего за московский «Локомотив» и связываемого с возможным переходом в санкт-петербургский «Зенит».

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