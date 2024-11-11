Студенткам в России предлагают миллион рублей за рождение детей: анализ новых инициатив Ольга ВайленкоВ России несколько регионов внедрили новые меры поддержки для молодых семей, в том числе студенток, стимулируя рождаемость.
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