Утро нового, чистого дня... К 50-летию со дня рождения (3.04.1975 - 23.05.2015)

23 мая 2015 года на трассе Перевальск-Луганск вместе с четырьмя сопровождавшими его лицами и двумя свидетелями был убит командир бригады «Призрак» Луганской народной республики Алексей Борисович Мозговой.
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