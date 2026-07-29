Соцфонд зачислит выплаты семьям с детьми 3 и 5 августа

Социальный фонд сообщает, что 3 и 5 августа будут произведены выплаты семьям с детьми. 3 августа зачислят единое пособие и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а 5 августа - средства из материнского капитала.
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