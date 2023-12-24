Никаких гарантий: Шесть стран ЕС отказались подписать декларацию о безопасности Украины

Шесть стран Европы не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины.На Украине объявили о шести европейских странах, которые решили не присоединяться к декларации безопасности для Киева.
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