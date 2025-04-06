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Трамп в своей соцсети обратился к американцам и предупредил их о трудных временах

Трамп в своей соцсети обратился к американцам и предупредил их о трудных временах

По его словам, происходит «экономическая революция», которая будет нелегкой, однако в итоге США придут к историческому результату Он также сказал, что больше всего от пошлин США пострадал Китай, а Соединенные Штаты — «даже не близко»источникАга, сделаем Америку снова великой! Но не сразу.

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