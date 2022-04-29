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Перед замком Галкина и Пугачевой нарисовали букву Z

Перед замком Галкина и Пугачевой нарисовали букву Z

Соседи звездной пары рассказали, что недавно перед замком появились всем известная буква Z. Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль.

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