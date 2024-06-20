Чем опасен сотовый телефон в грозу

Специалист поделился рекомендациями можно ли пользоваться телефоном в грозу. Профессор Роман Шамин объяснил, что хотя смартфон может привлекать молнию, риски минимальны в городских условиях из-за пластикового корпуса устройства, который является диэлектриком.
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