Чем опасен сотовый телефон в грозу

Специалист поделился рекомендациями можно ли пользоваться телефоном в грозу. Профессор Роман Шамин объяснил, что хотя смартфон может привлекать молнию, риски минимальны в городских условиях из-за пластикового корпуса устройства, который является диэлектриком.