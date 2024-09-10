Бывший замначальника российской колонии снял судимость за нападение заключенного

Бывший заместитель начальника ИК-2, расположенной в поселке Просвет Курганской области, снял судимость за халатность, в результате которой заключенный совершил вооруженное нападение на сотрудников спецучреждения.
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