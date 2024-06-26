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Царьград

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В Сочи за экстремистские лозунги арестовали туриста из Москвы

В Сочи за экстремистские лозунги арестовали туриста из Москвы

Мужчина проведёт семь суток в "кутузовке", а затем выплатит штраф в 30 тыс. рублей.Отдыхающих в посёлке Красная Поляна испугал неизвестный человек, который во весь голос кричал экстремистские лозунги.

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