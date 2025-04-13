Знаток атомных спектров. День рождения академика Евгения Александрова

Сегодня, 13 апреля, свое 89-летие отмечает академик Евгений Борисович Александров ― крупный ученый в области квантовой электроники, физической оптики, лазерной физики, магнитометрии и атомной спектроскопии, создатель нового направления в изучении атомных спектров: радиооптической спектроскопии атомов.
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