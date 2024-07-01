Штаб Байдена рассылает сторонникам письма с аргументами в его защиту

© AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Столкнувшись с волной разочарования после дебатов с Дональдом Трампом, предвыборный штаб Джо Байдена активизировал своих сторонников, рассылая им письма с чёткими инструкциями, как парировать критику и не допустить раскола в рядах демократов.
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