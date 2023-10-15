Номера в ветряной мельнице XVIII века предлагает гостям необычный отель в Англии

Cley Windmill (Ветряная мельница) расположился в Великобритании, Норфолке. Построенная в начале XVIII века мельница повидала многое: и съемки Заговорщика с Элизабет Тейлор в 1949 году, и наводнение в 1953-м.
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