С 5 февраля в России начал действовать режим высылки для нелегальных мигрантов. https://мвд.рф/news/item/60921551/ Важнейшее нововведение, сравнимое с применением тактического ЯО на фронте суверенитетов.
Ломаем мигрантов-нелегалов об колено
Комментарии
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Наталья Романенко
Написано хорошо, а на деле?
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17 час.
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Суммарно все меры направлены на вывод нелегалов из тени. Причем ловить каждого за руку не нужно – внесли в реестр, будь добр сам явится в полицию. Не явился за 3 месяца – преступник. Совсем депутаты заработались ? Не явился в течение недели - преступник.
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17 час.
Boris Borisov
Счастье- то какое для наших некоторых государственных служб ! !! Это даже не золотой дождь,- это бриллиантовый ливень! Теперь нелегалы смогут жить , как и жили ,НО уже строго за деньги !
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17 час.
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