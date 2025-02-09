Ломаем мигрантов-нелегалов об колено

Наталья Романенко Написано хорошо, а на деле?

swrzWMGw 6v2z9zsJ Суммарно все меры направлены на вывод нелегалов из тени. Причем ловить каждого за руку не нужно – внесли в реестр, будь добр сам явится в полицию. Не явился за 3 месяца – преступник. Совсем депутаты заработались ? Не явился в течение недели - преступник.