Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А чО? Пшеки НЕ знали о том, ЧТО такое майдауны?Поляки теряют тер...
  • Гарий Щерба
    Ха ,  МЕЧТАЛИ Окраинцы  о  ГЕЙРОПЕ ,  ЖРИТЕ ПОЛНОЙ ЛОЖКОЙ , с их  ЗАКОНАМИ , МЕДЕЦИНОЙ  с  ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ  и  ДЕРЬМОК...Украинскую телеве...
  • Владимир Соловьев
    Америка стала Америкой по европейским понятиям владения Миром. Европа сама попала в расставленную ею колониальную лов...Перестройка обратно

Ломаем мигрантов-нелегалов об колено

Ломаем мигрантов-нелегалов об колено

С 5 февраля в России начал действовать режим высылки для нелегальных мигрантов. https://мвд.рф/news/item/60921551/ Важнейшее нововведение, сравнимое с применением тактического ЯО на фронте суверенитетов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Романенко
Написано хорошо, а на деле?
Ответить
17 час.
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Суммарно все меры направлены на вывод нелегалов из тени. Причем ловить каждого за руку не нужно – внесли в реестр, будь добр сам явится в полицию. Не явился за 3 месяца – преступник. Совсем депутаты заработались ? Не явился в течение недели - преступник.
Ответить
17 час.
Boris Borisov
Счастье- то какое для наших некоторых государственных служб ! !!  Это даже не золотой дождь,- это бриллиантовый ливень! Теперь нелегалы смогут жить , как и жили ,НО уже строго за деньги !
Ответить
17 час.
наверх