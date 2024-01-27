Депутат Шолохов высмеял жалобу Галкина* на запрет посещать Бали

В Госдуме отреагировали на решение властей Индонезии запретить Максиму Галкину* посещать Бали. Первый зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов заявил, что подобное развитие событий стало личным успехом мужа Аллы Пугачевой.
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