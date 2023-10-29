Бойкова и Козловский стали победителями этапа Гран-при в Красноярске

На 3-м этапе Гран-при России-2023 определились призеры в парном катании. Золотые медали ожидаемо завоевали действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые с этого сезона тренируются в школе Этери Тутберидзе.
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