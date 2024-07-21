Зарубежнефть сделала еще один уверенный шаг к строительству теплоэнергостанции на Камчатке Для этого учреждена новая структура ООО "Геотермальная энергетика".
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Зарубежнефть сделала еще один уверенный шаг к строительству теплоэнергостанции на Камчатке Для этого учреждена новая структура ООО "Геотермальная энергетика".
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