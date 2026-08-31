Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по острову Харк

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк.
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