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ТАСС

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Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по острову Харк

Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по острову Харк

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк.

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