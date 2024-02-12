А интересно, как Россия платит взносы в разные «международные» организации? Ведь все транзакции в долларах и евро нам заблокировали.
Как российские взносы доходят до «международных» организаций?
Комментарии
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И
Иринушка
А вот прав Толстой на 300%. Заигрались в дерьмократию "права человека", пора давно хвост прижать. А лучше оторвать.
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3 час.
Владимир Шалимов
Да никогда не платить отныне и присно и вовеки веков. Нахер нам сдалось даже оправляться на одном гектаре с этими международными сборищами человеческого дерьма!
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2 час.
Nikolay Zakharov
Они все на виду руководство спорта в России.
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1 час.
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