Как российские взносы доходят до «международных» организаций?

И Иринушка А вот прав Толстой на 300%. Заигрались в дерьмократию "права человека", пора давно хвост прижать. А лучше оторвать.

Владимир Шалимов Да никогда не платить отныне и присно и вовеки веков. Нахер нам сдалось даже оправляться на одном гектаре с этими международными сборищами человеческого дерьма!