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Путин указом освободил Антонова от должности посла России в США

Путин указом освободил Антонова от должности посла России в США

Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла в США. «Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — говорится в документе.

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