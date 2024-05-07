Миранчук получил самые низкие оценки в «Аталанте» за матч с «Салернитаной»

В понедельник, 6 мая, «Аталанта» победила в гостях «Салернитану» (2:1) в 35-м туре серии А. Российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле первые 45 минут, не отметившись результативными действиями.