В Оргееве пройдёт Чемпионат Молдовы по боксу среди юниоров

В период с 15 по 18 мая в Оргееве пройдёт Чемпионат Молдовы среди юниоров 15 – 16 лет, который станет отбором кандидатов в сборную команду для участия с 19 по 30 июня в Чемпионате Европы в столице Боснии и Герцеговине Сараево.