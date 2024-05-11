В Оргееве пройдёт Чемпионат Молдовы по боксу среди юниоров

В период с 15 по 18 мая в Оргееве пройдёт Чемпионат Молдовы среди юниоров 15 – 16 лет, который станет отбором кандидатов в сборную команду для участия с 19 по 30 июня в Чемпионате Европы в столице Боснии и Герцеговине Сараево.
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