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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Кьюбан о продаже «Мэверикс»: «Не хотел заставлять своих детей управлять командой»

На подкасте Шакила О’Нила Кьюбан рассказал о принятом им решении. «Две основные причины. Моим детям 15, 18 и 21 год.

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