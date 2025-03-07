В России появилась возможность создать передвижной интернет в машине

Инженеры МФТИ ведут работу по созданию отечественного терминала спутниковой связи. Устройство можно использовать для обеспечения связи и интернета на транспорте, в том числе морском, автомобильном и железнодорожном, а в будущем — беспилотниках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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