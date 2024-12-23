Андрей Травников заявил об ужесточении требований к строителям в Новосибирске

«Даже если нам придется возвращаться деньги в федеральный бюджет, мы на это пойдем, чтобы не втягиваться в долгострои, в долгое и некачественное строительство», – заявил Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона.
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