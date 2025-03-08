В Симферополе состоялся концерт для для жëн и матерей участников СВО

Торжественный концерт, посвященный матерям и женам героев, участвующих в специальной военной операции, состоялся в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театретеатре в Симферополе.
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