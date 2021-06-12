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Команда детей сотрудников УМВД России по Омской области стала победительницей в спортивно-патриотической игре «Юный патриот Отечества»

10 июня в рамках мероприятий, посвященных Дню России, команда детей сотрудников УМВД России по Омской области приняла участие в седьмой межведомственной спортивно-патриотической игре «Юный патриот Отечества».

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