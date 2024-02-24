Десятки видов динозавров призвали переименовать из-за оскорбительных, сексистcких и расистских названий

Иллюстрация мегалозавра 1862 года / © Paul D. Stewart / SPL Недавно палеобиолог Эмма Данн и ее коллеги из Университета Фридриха — Александра в Германии проанализировали названия окаменелостей динозавров мезозойской эры (66-251 миллион лет назад), всего около 1500.