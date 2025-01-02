Тактический шутер Gray Zone Warfare купили 1 000 000 раз в раннем доступе Gray Zone Warfare, реал...

Тактический шутер Gray Zone Warfare купили 1 000 000 раз в раннем доступеGray Zone Warfare, реалистичный тактический шутер, с получением и выносом лута, продолжает набирать обороты с момента выхода в ранний доступ в апреле 2024 года.
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